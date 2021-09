서울시교육청, 중3·학부모 대상 '고입전형 온라인 종합설명회' 개최

13일부터 온라인으로 진행…고입 전형·일정·Q&A 등

교육청 홈페이지·하이인포·유튜브에서 시청 가능

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 중3 학생과 학부모를 대상으로 고등학교 입학전형을 안내하는 '2022학년도 고입 전형 온라인 종합설명회'를 13일부터 실시한다.

작년에 이어 올해도 온라인으로 설명회가 실시된다. 모든 고등학교 진학 정보를 한눈에 파악할 수 있도록, 4가지 주제로 영상을 제작했다. 영상 주제는 ▲고등학교 입학 종합 안내 ▲ 교육감 선발 후기 일반고 전형 안내 ▲특성화고·마이스터고 전형 안내 ▲외고·국제고·자사고 자기주도학습 전형 안내로 구성된다.

진학지도 경험이 풍부한 현직 교장·교사, 장학사가 직접 강사로 참여해 학교 유형에 따른 교육과정, 전형 일정, 자주 묻는 질문 등 전형별 상세 내용을 설명한다. 인포그래픽 기반으로 영상을 제작해 학생들의 흥미를 높였다.

온라인 종합설명회 영상과 자료는 서울특별시교육청 홈페이지와 서울고교홍보사이트 하이인포, 서울특별시교육청 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

개인별 진학 상담이 필요한 학생과 학부모는 서울진로진학정보센터 고입 진로진학 온라인 상담에서 도움을 받을 수 있다. 카카오톡 서울교육콜센터를 추가해 고입 문의 콜센터도 이용 가능하다.

서울시교육청은 온라인 영상 외에도 전형 일정, 원서작성 방법, 배정 절차 등이 포함된 후기 일반고 진학 안내 소책자를 제작해 배포한다. 고입 업무 담당자용 매뉴얼도 영상으로 제작해 안내한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr