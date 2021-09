[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오후 영등포역 보도 육교 아래 설치된 자율방범대 초소 도색에 참여했다.

이날 도색은 영등포구 자원봉사 단체인 ‘I 영등포 U’ 회원 20여 명과 영등포동 직능단체 및 동 주민센터 직원 등 20여 명이 함께 ‘마을공동체 사업’으로 선정된 자율방범대 초소와 체육회 및 새마을지도자회에서 사용할 컨테이너 4개를 대상으로 진행됐다.

채 구청장은 “지역을 위해 봉사하시는 분들의 노고에 진심으로 감사 드린다”며 “봉사자들이 자긍심을 가질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

