美, 9·11 테러 관련 문건 기밀해제…사우디인 테러 지원행적 등 기술

[아시아경제 송승윤 기자] 미국 연방수사국(FBI)이 11일(현지시간) 지난 2001년 9·11 테러 조사와 관련한 문건을 기밀해제하고 발표했다고 미국 CNN방송이 보도했다.

보도에 따르면 테러 20주년 기념일에 공개된 FBI 문건에는 사우디아라비아인 오마르 알-바유미가 최소 2명의 9·11 항공기 납치 테러범을 돕기 위해 여행과 숙박, 자금 지원을 제공하는데 깊숙이 관여했다고 쓰였다. 해당 문건엔 알-바유미에 대한 여러 인맥과 목격자 증언 등이 상세히 기술됐다.

FBI는 로스앤젤레스 지역 대학생인 알-바유미를 사우디 정보 요원이나 사우디 영사관 관료로 의심했다. 과거 미 의회 9·11 테러 조사단도 알-바유미가 사우디 정보 요원이거나 납치범을 지원했을 것이라고 주장한 바 있다.

9·11 피해자와 유족들은 그동안 사우디 정부의 9·11 개입 의혹을 제기하며 관련 문건 공개를 요구해왔다. 지난달 약 1800명의 유족 등은 관련 문건을 기밀해제하지 않을 경우 바이든 대통령이 올해 9·11 추모식에 참석하는 데 반대한다는 입장을 밝혔었고, 조 바이든 대통령은 지난 3일 9·11 테러 조사와 관련한 문건의 기밀해제 검토를 법무부 등에 지시했다.

미 정부는 과거 조사 결과 일부 사우디 국적자와 비행기 탈취범 간 관계를 개략적으로 설명했지만 사우디가 직접 연루됐는지 여부는 분명히 하지 않았다. 사우디 정부는 어떤 연관성도 부인해 왔다.

미국에선 2001년 9월 11일 테러 조직 알카에다가 뉴욕 무역센터와 워싱턴DC 인근 국방부 청사 등을 공격하면서 3000명가량이 목숨을 잃었다. 당시 조지 부시 대통령은 테러와의 전쟁을 선언, 알카에다를 보호해온 아프가니스탄을 침공해 탈레반 정권을 무너뜨렸으나, 탈레반이 산악지대로 퇴각하면서 전쟁이 이어졌다.

바이든 대통령이 20년 만인 지난달 31일 미군 철수를 완료함에 따라 미국의 해외 최장 전쟁은 종료됐다.

