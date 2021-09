월성원전 부지 내 토양·물에서 삼중수소 등 방사성 물질 검출

[아시아경제 임춘한 기자] 경상북도 경주시 월성원전 부지 내 세슘-137와 삼중수소 등 방사성 물질이 대량으로 검출된 것으로 나타났다.

10일 원자력안전위원회는 월성원전 삼중수소 민간조사단과 현안소통협의회가 벌인 삼중수소 제1차 조사 경과를 발표하고 월성원전 부지 내 사용후핵연료저장조(SFB) 주변 토양·물 시료에서 방사선핵종이 검출됐다고 밝혔다.

원안위는 지난 2019년 월성3호기 터빈갤러리 맨홀 내 고인 물에서 최대 71만3천 Bq/L의 삼중수소 검출되는 등 월성원전 부지 내 고농도 삼중수소 검출과 관련된 국민 불안이 커지자 지난 3월 민간조사위와 소통협의회를 구성해 조사했다.

조사위와 협의회가 이날 공개한 결과 보고서에 따르면 SFB 구조체 주변 토양 시료(심도 9m)의 경우 감마핵종인 세슘-137이 최대 0.37 Bq/g 검출됐다. 물 시료에서는 삼중수소가 최대 75만6천 Bq/L, 세슘-137은 최대 0.14 Bq/g이 검출됐다.

조사위와 협의회는 "SFB 저장조 벽체와 차수 구조물의 상황을 종합하면 지난 1997년에 월성 1호기 SFB 저장조 차수막이 원래 설계와 달리 시공됐고, 그 시점 이후부터는 차수 기능을 수행하지 못했을 것으로 판단된다"고 설명했다. 이어 "SFB 벽체 저장조 누설수의 삼중수소 농도보다 주변 물 시료의 농도가 높게 측정되고 세슘-137도 검출됐다"며 "추가 유입 경로를 조사 중에 있다"고 덧붙였다.

조사위와 협의회는 월성원전 부지 경계 외부 환경으로 방사성 물질이 유출됐는지를 확인하고 있다며 "현재까지 해안 측 기존 사업자 지하수 관측공(심도 약 20m)에서는 유의미한 삼중수소, 감마핵종 농도 변화가 관측되지 않았다"고 밝혔다.

이들은 "지하수를 통한 부지 내 방사성물질의 유출 여부를 확인하기 위해 지하수 흐름을 분석 중"이라며 "현재는 방사성물질의 외부환경 유출 여부를 판단하기 어려워 정밀 조사를 할 예정"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr