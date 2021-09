국립5·18민주묘지 '5·18 기록물 전시회' 연다

유네스코 세계기록유산 등재 10주년 기념 12국 세계인권기록물 전시



13일부터 12월 19일까지 ‘인권?보편적 가치, 문화적 기억으로’ 주제

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동 기록물 유네스코 세계기록유산 등재 10주년을 기념해 전시회가 열린다.

국립5·18민주묘지관리소(소장 김범태)는 오는 13일부터 12월 19일까지 추모관 3층 전시실에서 ‘5·18 기록물 전시회’를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 전시는 ‘인권?보편적 가치, 문화적 기억으로’를 주제로 펼쳐진다.

유네스코 세계기록유산에 등재된 기록물 가운데 5·18민주화운동을 포함, 12개국을 선정해 세계인권 기록물을 소개하고 복사본과 영상 등을 전시한다.

전시는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다. 국립5·18민주묘지로 하면 된다.

김범태 국립5·18민주묘지관리소장은 “이번 전시를 통해 5·18 기록물 의미를 복원하고 국민 누구에게나 열려있는 국립묘지로서 민주주의를 위해 희생하신 분들을 추모하고 기억할 수 있도록 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr