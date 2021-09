전남도 코로나 백신 접종률 전국 첫 '70%' 달성

도민 129만명 1차 접종 완료…이달 말까지 80% 목표

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 전국 처음으로 코로나19 백신 접종률 70%를 달성했다.

도는 지난 9일 코로나 백신 1차 접종인원 129만 명을 달성해 접종률 70%를 전국에서 가장 먼저 넘겼다고 10일 밝혔다.

전남 22개 시군 중 16개 시군이 접종률 70%를 넘겼으며 가장 높은 지역은 보성으로 접종률 82%다.

16개 시군은 보성군, 함평군, 담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 화순군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 영광군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군이다.

연령별로는 75세 이상 90.7%, 60~75세 91.7%, 50~59세가 87.4%다. 18일까지 사전예약이 진행되는 18~49세는 접종 중으로 지금까지 접종률 19.2%다. 사전예약률 70.1%다.

전남도는 전국에서 가장 빠른 접종 속도를 보이고 있다. 전국평균 접종률 61.8%보다 8%P 이상 높은 수준이다.

이는 도민들의 백신에 대한 신뢰와 접종 동참, 보건소·의료기관의 적극적인 접종 독려, 접종 사각지대 해소를 위한 전남도의 노력 등이 주효했다는 평가다.

전남도는 18~49세와 발달장애인 등 40만 명에 대한 예방접종을 차질없이 추진하고 추석 전까지 접종률 75%, 9월 말까지 접종률 80%를 달성할 계획이다.

도는 접종률 80% 달성 시 집단면역이 70% 이상 형성될 것으로 기대하고 있다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “도민들께서 적극 협조해줘 전남이 가장 높은 접종률을 보이고 있다”며 “접종률이 오를수록 일상 복귀 시점은 더욱 빨리 다가올 것이므로, 접종 일정에 맞춰 예방 접종에 적극 동참하길 바란다”고 말했다.

