코로나 시대, 추석 음식이 달라졌다

집에머물게 될 소비자들 겨냥 가정간편식 봇물

긴 명절연휴, 가볍게 식단관리 '건강식'도 인기



[아시아경제 임혜선 기자]코로나19 시대, 명절 음식이 바뀌고 있다. 가족 모임 형태가 변하면서 명절음식도 간소화되고 편의식으로 대체되고 있는 경우가 많아지고 있는 것이다.

10일 관련업계에 따르면 식품업체들은 추석을 맞아 이러한 라이프스타일의 트렌드를 반영한 추석 세트를 선보였다. 직장인 차영미(31세)씨는 “긴 연휴 동안 활동이 적고, 기름진 음식의 고칼로리를 섭취하게 돼 항상 명절 후에는 후회하는 일이 많았다"면서 "이번 추석에는 건강한 식단을 통해 관리할 것"이라고 말했다.

푸드테크 스타트업 기업 베네핏츠의 ‘단백질제면소식단면’은 고단백 식단면으로 건강한 식단을 시작할 수 있는 3일프로그램과 7일 프로그램을 내놨다. ‘3일 하루 한끼체인지’ 프로그램은 식단면 생면(3입)1팩, 식단면 냉모밀 또는 저당카레1팩으로 구성되어 있으며, ‘7일 하루 한끼 체인지’ 프로그램은식단면 생면(3입)2팩, 식단면냉모밀 1팩, 식단면 저당카레 1팩으로 구성되어 있다. 식단면 생면을 활용한 영양성분이 설계된 영양사가제안하는 레시피 북도 함께 제공하여, 보다 지속적으로 식단면을 통해 맛있고 건강한 식단관리가 완성될수 있도록 했다.

박영식 베네핏츠 대표는 “건강을 생각하는 식물성단백질에 대한 관심이 높아짐에 따라 고단백 식단면으로 일상식을 건강한 식단으로 대체하려는 움직임이 많아졌다"면서 "추석 때는 탄수화물 위주의 기름진 음식을 많이 먹기 때문에 건강한 식단으로 하고자 하는 니즈가 높아졌다"고 설명했다.

홀로 추석을 보내는 사람들을 위한 한가위 도시락도 있다. 이마트24는 명절도시락 '한가위만 같아라 한상차림'을 출시한다. 귀향하지 않는 혼추족 고객을 대상으로, 집에서명절 음식을 다양하게 즐길 수 있도록 도시락을 선보이고 할인 혜택을 준비했다. 한상차림도시락은 돼지갈비찜, 잡채, 동그랑땡 등 모듬전, 나물등 명절음식과 버섯볶음, 김치, 약과로 구성됐다.

간편식 마켓 윙잇은추석 상차림을 준비하는 소비자들을 위해 9월 15일까지 '상차림 아이템 총집합 최대 40% 할인전'을 진행한다. 인기제품인 LA갈비를비롯해 갈비탕, 떡갈비, 잡채 그리고 송편, 인절미와 식혜, 수정과 등 추석 상차림을 풍성하게 채워줄 메인 반찬부터디저트, 다과까지 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr