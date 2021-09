광주 서구, 매니페스토 우수사례 경진대회서 최우수상 ‘쾌거’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 한국매니페스토실천본부가 주최한 ‘제12회 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회’에서 공동체 강화 분야 최우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.

‘새로운 미래, 담대한 여정’을 테마로 진행된 이번 대회는 159개 지자체에서 376개의 사례가 제출되어 그 어느 해보다 치열한 각축전을 벌였다.

올해는 반부패·청렴 및 권익개선, 일자리 및 소득 불균형 완화, 인구구조 변화 대응, 기후환경, 전자민주주의 강화, 지역문화 활성화, 공동체 강화 총 7개 공모 분야로 구성됐다.

이번 대회에서 서구는 주민소통 분야 ‘주(住)민이 주(主)인으로! 지역공동체 주민자치를 실현하다!’를 주제로 민선7기 동안 주민자치를 위해 노력한 성과를 여실히 보여줬다.

서구는 주민참여를 위한 차별화된 시책 추진과 마을활동가를 중심으로 한 네트워크 구축으로 정보교류와 상호협력 및 연대 강화를 통해 직접민주주의의 실현을 위해 힘써왔다.

또 주민의 실질적 권한 강화를 위한 안정적인 제도적 기반 마련, 다양한 계층의 참여와 실천으로 실질적인 마을의 변화동력을 확보해 긍정적인 평가를 받았다.

협업과 융합으로 로컬택트시대를 열어갈 혁신플랫폼 마련을 통한 ‘서구형 자치공동체 강화모델’ 구축으로 마을의 자율성과 다양성이 넘치는 자치공동체의 미래상을 제시했다는 점에서도 높은 평가를 받았다.

서대석 서구청장은 “이번 결과는 주민 스스로 마을의 문제를 찾아내고 해결해 나가는 광주 서구형 자치공동체를 통해 주민들의 역량과 노력의 결실이다”며 “앞으로도 주(住)민이 주(主)인이 되는 지역공동체 서구를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr