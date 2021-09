[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사가 오는 13일 경기 북부지역에 새 지사를 개소한다.

10일 주금공에 따르면 경기도 고양시 일산동구에 경기북부지사가 문을 열고 업무를 시작한다. 보금자리론과 주택연금, 전세자금보증, 중도금보증, 주택사업자보증 등을 담당한다. 관할은 경기도 고양시 일산동구와 일산서구, 파주시, 연천군이다. 단 고양시 덕양구는 기존처럼 서울중부지사에서 담당한다.

이번 개소로 주금공은 전국 26개 지사와 1개 채권관리센터를 운영하게 됐다.

공사 관계자는 “경기북부지사 개소로 기존 주택금융 업무 처리를 위해 서울까지 오가던 경기북부 지역 주민이 보다 편리하게 공사 상품을 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로 지역 주민의 불편 해소와 주거복지 증진에 기여하도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

