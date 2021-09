롯데온, '롯데 캐시미어 페어' 사전 행사.

롯데百 PB '유닛' 캐시미어 100% 니트 정상가 대비 40% 할인 판매

17일부터 롯데백화점서 진행하는 본행사 앞서 롯데온서 사전 할인 혜택

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 오는 16일까지 '2021 롯데 캐시미어 페어 사전 행사'를 진행해 롯데백화점 자체 브랜드(PB) '유닛(UNIT)'의 캐시미어 100% 니트를 정상가 대비 최대 40% 할인 판매한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 오는 17일부터 롯데백화점 본점, 잠실점 등 주요 점포에서 진행하는 본행사에서 앞서 롯데온에서 단독으로 진행하는 것으로 사정 행사기간에 구매하면 본행사 대비 최대 15% 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데백화점은 2019년부터 매해 9~12월 '롯데 캐시미어 페어'를 진행하고 있다. 1년여 간 준비한 시즌 캐시미어 대형 기획전으로 시즌에 앞선 사전 기획을 통해 중국 내몽골 지역 캐시미어 원사를 대량으로 매입하고, 국내 최대 규모 니트 전문 제조 파트너사인 '마하니트'와 협업해 시중 유명 브랜드 캐시미어 니트 대비 5분의 1수준으로 가격을 설정한다.

롯데백화점이 지난 2년간 판매한 캐시미어 니트는 20만장에 달한다. 백화점 업계에서 단일 품목으로 20만장을 판매한 것은 이례적인 일이다.

이번 롯데온에서 단독으로 진행하는 '2021년 롯데 캐시미어 페어 온라인 사전 판매'에서는 캐시미어 100% 여성용 니트를 정상가 대비 40% 가량 할인된 5만원 초반대에 구매 가능하다. 캐시미어 100% 남성용 스웨터는 5만원 후반대다.

캐시미어 100% 머플러는 30% 가량 할인해 3만원대에 구매 가능하다. 올해 신상 캐시미어 상품의 경우 사전 할인 판매 기간 동안만 10~15% 할인 혜택을 제공한다.

