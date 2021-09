11번가, 알뜰 추석 위한 '월간십일절'…“타임딜에선 최대 49% 할인”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 오는 11일 추석을 앞두고 ‘9월 월간십일절’ 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사에서는 추석선물로 좋은 생활가전, 먹거리, 호텔숙박권 등 인기 상품들을 엄선해 매시간 타임딜과 하루 10차례 라이브방송으로 선보인다. 오전 11시부터 오후 11시까지 매시간 6개씩 공개하는 ‘타임딜’은 최대 49% 할인율을 앞세워 서울 신라호텔 숙박권, 웨스틴조선 부산 숙박권, 애플워치 SE, 애플 맥북 에어 등을 판매한다.

‘라이브11’에서는 귤로장생 황금향 세트, 귤로장생 하우스감귤 세트, 제주 홍용과 세트 등 과일 선물세트를 최대 36% 할인가 선보인다. 코카콜라 라이브방송에서는 다양한 이벤트와 인기제품 20% 할인 행사 등을 만나볼 수 있다.

아마존 글로벌 스토어를 알뜰하게 이용할 수 있는 이벤트도 진행한다. 아마존 상품을 무료배송 받을 수 있는 SKT ‘우주패스’에 가입한 고객들은 11일 포인트 받기 이벤트를 통해 SK페이 포인트 100포인트를 받을 수 있다. ‘우주패스 mini’를 가입한 고객은 첫 달 이용료 100원을 되돌려 받는 셈이다. 선착순 10만 명에게 혜택이 제공되며 포인트 유효기간은 지급 완료 후 1개월까지다. 우주패스 가입자라면 이달 말까지 누구나 미니쿠퍼 응모 이벤트에도 참여할 수 있다.

11번가 관계자는 “이번 십일절은 추석을 목전에 둔 시기인만큼 고객들이 미리 추석 선물을 알뜰하게 구매할 수 있도록 다양한 타임딜과 라이브방송을 준비했다”며 “최근 오픈한 아마존 글로벌 스토어가 순조로운 초기 성과를 거두면서 더 많은 고객들이 체험해볼 수 있도록 여러 이벤트도 마련했다”고 말했다.

