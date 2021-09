이준석 "국민 면접, 골수좌파 진중권 왜 불렀냐 문자 폭주해"

9일 대선 후보 면접, 유튜브 생중계 접속자 5만명 흥행

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표는 9일 진행된 국민의힘 대선 경선 후보 '국민 시그널 면접'과 관련해 "진중권 왜 부르냐는 이런 문자가 폭주하고 있다"고 전했다.

이 대표는 9일 CBS라디오 '한판 승부'에 출연, "면접에 대해 당내 평가가 어떤지"를 묻자 이같이 말하면서, 유튜브 생중계 동시 접속자 수가 5만명에 달하는 등 흥행 면에서 성공한 것으로 보인다고 평가했다.

이날 방송에 함께 출연한 진중권 전 동양대 교수는 국민 시그널 면접의 면접관으로 참여했다. 특히 진 전 교수가 대선 후보들을 상대로 날카롭고 예리한 질문을 해 국민의힘 지지자들 사이에서 불만이 터져 나왔다고 한다.

대선후보 중 한 명인 홍준표 의원은 이날 "면접관들이 골수 좌파들인데 어떻게 저런 사람들을 면접관으로 했느냐" 등 직접적으로 불만을 토로하기도 했다. 또 유승민 전 의원은 "면접관에 문제가 있다. 진 전 교수는 윤석열 전 검찰총장을 공개적으로 지지한 사람"이라고 지적했다.

이 대표는 "문자를 보면 왜 죄다 좌파만 불렀냐고 한다"라며 "특정 후보 지지자라고 생각되지만, 좌파 얘기가 그렇게 많더라"고 전했다. 진 전 교수도 "실시간 방송 중에도 계속 진중권 욕하는 글들이 많이 있었다"고 덧붙였다.

이 대표는 진 전 교수에 대해 "저분이 좌파 맞나요, 노동 생산성을 중시하고 하루에 매출을 얼마나 내는지 얼마나 관심이 많은, 무늬만 좌파인데"라고 농담했다.

이 대표는 이어 면접관 선정에서 "제가 진 전 교수를 선정하지 않았다. 김준일 기자는 제가 보수 세계에 새로 선보였다"라며 김준일 뉴스톱 대표를 자신이 면접관으로 택했다고 설명했다.

진 전 교수는 "제가 주문했던 건 '이쪽을 완전히 빨간색으로 채우자' 진짜 강성 민주당 지지자들, 조국(전 법무부 장관)을 지지하거나 거기에 가까운 사람을 부르자고 했다"고 밝혔다. 국민의힘을 지지하는 면접관보단 반대 의견을 가진 면접관의 질문에도 대선후보들이 대응할 수 있는지를 판단하기 위한 취지라는 것이다.

이에 대해 이 대표는 "그렇다고 김남국 더불어민주당 의원을 부를 수는 없지 않나"라며 "내가 아이디어 차원에서 사무처에 제안했던 건 유인태 전 의원 같은 분 어떠냐는 것이었다. 굉장히 괜찮았을 것 같은데 쉽지는 않았다"고 전했다. 여권 원로인 유인태 전 국회 사무총장은 그간 조국 사태, 언론중재법 개정안 등과 관련, 더불어민주당을 향해 거침없는 비판을 쏟아낸 인물이다.

이날 국민 시그널 면접 실시간 접속자가 5만명에 달한 것에 대해 이 대표는 "진 전 교수의 기여도가 얼마나 될까"라고 물었고, 진 전 교수는 "거의 전부죠"라고 말하며 농담했다. 방송에 함께 출연한 김성회 열린민주당 대변인은 "(접속자가)5만8000명으로 소문이 났다"며 국민 관심을 불러 모으는 데 성공한 듯 보인다고 평가했다.

