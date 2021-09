이란 "한국 가전 복귀설 사실 아냐…동결자금 활용 지침 받지 못해"

[아시아경제 김유리 기자] 이란 정부가 한국 가전제품 기업의 이란 복귀설은 사실이 아니라고 일축했다고 현지 통신이 8일(현지시간) 보도했다.

이란 산업광물통상부는 "한국 가전 회사의 이란 복귀와 관해 어떠한 정부 승인도 없다"고 밝혔다.

현지 언론에 따르면 최근 이란에서 물가 상승으로 가전제품 값이 오르자 삼성전자·LG전자 등 한국기업의 이란 내 판매가 재개될 것이라는 설이 돌았다. 호세인 탄하이 이란·한국 상공회의소 회장은 지난 6월 "한국의 공산품·전자제품·생산기계·기술장비 등을 수입하는 데 있어 동결 자금을 활용할 수 있다"며 무역재개 가능성을 언급한 바 있다.

케이반 고르단 산업광물통상부 국장은 이날 언론 인터뷰에서 "한국 기업의 복귀 소문은 근본적으로 잘못된 것"이라며 "이란산 제품 생산을 늘려 가격을 낮출 수 있다"고 말했다. 그는 가전제품 수입에 한국 내 동결자금을 활용하는 것과 관련해서도 아무런 지침을 받지 못했다고 선을 그었다.

2018년 8월 미국의 대이란 제재 후 한국 기업 대부분은 이란에서 철수했다.

