[아시아경제 이현우 기자] 루마니아와 백신 협력을 통해 확보한 화이자·모더나 코로나19 백신 2차 수송분인 97만회분이 한국을 향해 출발했다.

7일(현지시간) 주 루마니아 한국대사관은 이날 밤 화이자 백신 52만6500회분과 모더나 백신 45만회분을 실은 수송기가 루마니아에서 인천공항을 통해 출발했다고 밝혔다.

화이자 백신은 한국 정부가 루마니아로부터 구매하기로 한 105만3000회분 중 2차 수송분으로 1차 수송분은 앞서 지난 3일 국내 반입됐다. 모더나 백신의 경우엔 한국정부가 루마니아와 백신·의료기기 등의 상호 공여를 통해 확보한 물량으로 알려졌다.

백신을 실은 수송기는 8일(한국시간) 오후 3시께 인천공항에 도착할 예정으로 해당 백신 물량이 도착하면 한국정부가 루마니아와 백신 협력을 통해 확보한 150만3000회분의 도입이 완료된다.

