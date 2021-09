GS건설, 비인기 종목 선수 지원…서울시체육회와 업무협약

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 코로나19로 훈련에 어려움을 겪는 비인기 종목 선수들을 지원한다.

GS건설은 서울시체육회와 이 같은 내용의 '서울시 체육 활성화 및 체육복지 향상을 위한 업무협력' 협약식을 체결했다고 7일 밝혔다. 협약식에는 김세한 GS건설 총무담당, 임홍준 서울특별시체육회 사무처장 등이 참석했다.

이번 사업은 GS건설이 올해 추진 중인 문화예술체육인 지원 사회공헌활동 '나눔과 동행 2021'의 두번째 프로젝트다. GS건설은 학생 운동부와 성인 실업팀 중 지원이 필요한 팀에게 운동 용품·지원금을 전달하게 된다.

첫 대상은 경복고 육상부, 경신고 유도부, 종로구청 역도팀 지도자·선수 등 총 35명이다. GS건설은 이들에게 운동 용품과 기구 구입비용 그리고 코로나19 거리두기로 인해 수도권 훈련에서 대체된 지방 전지훈련 비용 등을 지원한다.

GS건설 관계자는 "ESG 시대의 사회공헌활동은 특히 코로나19로 어려운 지역사회 구성원들과 함께 자원을 공유해 더 나은 미래를 위한 사회적 가치를 창출하는 방향으로 가고 있다"며 "다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 ESG 선도 기업이 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr