네이버 클로바노트, 누적 다운로드 80만건 돌파…정확도·편의성 다 잡았다

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 음성기록 서비스 '클로바노트'가 누적 다운로드 80만건을 넘어서며 빠른 성장세를 이어가고 있다.

7일 네이버에 따르면 클로바노트 애플리케이션(앱)의 누적 다운로드 수가 지난 2일 80만건을 돌파했다. 지난달 월간 사용자수(MAU)는 27만명, 가입자수는 70만명을 넘어 지난 1월 대비 각각 4.6배, 9.5배 증가했다.

사용자들은 수업 필기, 회의록 작성, 통화 내역 관리, 상담 기록 관리 등을 위해 클로바노트를 활용하고 있는 것으로 나타났다.

클로바노트의 인기 요인으로는 뛰어난 음성인식 품질과 편리한 사용성이 꼽힌다. 지난 7월에는 초대규모 AI ‘하이퍼클로바’ 기반으로 성능이 강화된 음성인식 엔진 ‘NEST(Neural End-to-end Speech Transcriber)’를 클로바노트에 우선 탑재해 음성인식의 정확도를 대폭 높였다.

참석자별로 음성 인식 결과를 분리하는 화자인식 엔진 ‘WISE(Who Is Speaking)’도 성능을 꾸준히 개선하고 있으며, 최근 이와 관련 연구가 음성 기술 분야의 세계 최대 학회인 ‘인터스피치 2021’에서 발표되기도 했다.

네이버는 음성인식 기술을 지속적으로 고도화하고 있다. 최근에는 한국어뿐 아니라 영어와 일본어도 인식이 가능해져 외국어 강의나 콘퍼런스콜 등에 활용도가 높아질 것으로 보인다.

또 잠금 화면을 해제하고 앱을 실행해 새로운 노트를 만드는 번거로움 없이 스마트폰의 홈 화면에서 쉽고 빠르게 녹음을 시작할 수 있도록 녹음 위젯도 출시했다.

지난 6월엔 클로바노트를 화상회의 솔루션 ‘줌(Zoom)’과 연동하는 업데이트도 진행했다. 클로바노트 PC웹에서 줌 계정을 연결해두면 줌 미팅 시에 클로바노트에 자동으로 노트가 생성돼 녹음하고, 회의 내용을 텍스트로 기록해준다.

녹음 중 클로바노트 PC웹에서 메모를 작성할 수 있으며 회의 내용과 관련된 메모를 작성하면 인식률을 높일 수 있다. 줌 미팅이 종료되면 클로바노트에서 자동으로 녹음을 종료하고 음성은 텍스트로 변환된다.

한익상 네이버 클로바노트 책임리더는 "작성한 노트를 더 편리하게 공유할 수 있도록 공유 및 편집 기능 개선과 그룹 관리 기능도 준비하고 있다"라며 "줌을 시작으로 네이버웍스, 네이버 웨일온, 구글 밋 등 다양한 화상회의 솔루션과의 연동을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

