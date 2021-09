G20 보건장관 '로마 협정' 채택…개도국 백신 보급에 더 힘쓰기로

[아시아경제 박병희 기자] 주요 20개국(G20) 보건장관들이 6일(현지시간) 저개발국에 코로나19 예방 백신을 보급하는데 더 노력한다는 내용을 뼈대로 하는 '로마 협정'을 채택했다.

G20 보건장관들은 이탈리아 로마에서 5일부터 이틀간 회의를 마친 뒤 협정 채택에 합의했다.

11쪽 분량의 로마협정에는 코로나19로 큰 타격을 받은 빈국에 대한 보건·경제적 지원을 강화하고 이들 국가에 더 많은 백신을 보낸다는 정치적 합의가 포함돼 있다.

올해 G20 정상회의 의장국인 이탈리아의 로베르토 스페란차 보건장관은 기자회견에서 "백신 불평등 수준이 매우 심각해 더는 지속 가능하지 않다"면서 "세계의 한 부분이 백신 사각지대로 남는다면 우리는 또 다른 변이 출현을 각오해야 한다"고 지적했다. 이어 "우리의 메시지는 매우 명료하다"며 "누구도 백신 캠페인에서 소외되지 말아야 한다는 것"이라고 강조했다.

하지만 로마 협정에 새로운 경제·금융적 기여 방안이 구체적으로 언급되지 않았다는 지적도 나온다. 이에 대해 스페란차 보건장관은 다음달 예정된 G20 재무·보건장관 합동 회의에서 관련 방안이 논의될 것이라고 설명했다.

대부분의 개발도상국은 세계보건기구(WHO) 등이 주도하는 국제 백신 공동구매 프로젝트 '코백스(COVAX)'를 통해 백신을 공급받는다. 코백스를 통해 현재까지 개도국에 할당된 물량은 139개국, 2억3000만 회분으로 올해 말까지 목표치인 20억 회분에 크게 못 미친다.

공급 물량이 한정된 상황에서 미국과 유럽 등이 백신 사재기에 열을 올리면서 개도국에 돌아가는 백신 물량이 크게 줄었기 때문이다. 현재 선진국과 개도국 간 백신 접종률도 큰 차이를 보이고 있다. 이런 가운데 선진국들이 적극적으로 검토하거나 이미 시행에 들어간 부스터샷(예방효과 보강을 위한 추가 접종)을 위해 백신 물량 추가 확보에 나설 경우 개도국의 백신 부족 현상은 더 심화할 것이라는 우려도 나온다.

