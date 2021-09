배우 박소담, 한국 공연관광 명예홍보대사로 나서

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 '포스트 코로나' 시대 한국을 새롭게 경험할 수 있는 체험 콘텐츠인 공연관광을 세계에 알리기 위해 배우 박소담을 한국 공연관광 명예홍보대사로 임명한다고 7일 밝혔다.

영화와 드라마를 넘나들며 다양한 매력을 선보이고 있는 박소담은 2019년 ‘기생충’을 통해 세계적인 인지도를 쌓았다. 2016년부터 꾸준히 대학로를 비롯한 연극 무대에서도 활동하고 있어 홍보대사 위촉을 통해 한국 공연과 공연 메카 대학로의 매력을 전 세계에 알리는 데 기여할 것으로 기대된다.

홍보대사 박소담은 이날 ‘웰컴대학로’ 유튜브 채널을 통해 공개되는 3편의 홍보영상에 출연해 한국의 공연관광, 대학로, 2021 웰컴대학로에 관한 다양한 이야기를 세계에 들려준다. 또 오는 27일 시작되는 온·오프라인 축제 2021 웰컴대학로의 개막식 사회자로도 나설 예정이다.

2021 웰컴대학로는 올해로 개최 5회차를 맞았으며 오는 27일부터 10월29일까지 온·오프라인에서 개최된다. 행사 프로그램의 경우 온라인으로는 축제의 시작을 알리는 웰컴쇼(개막식)와, 우수 공연관광 콘텐츠를 매월 1개 씩 송출하는 ‘웰컴K-스테이지’ 등이 있다. 오프라인으로는 서경대 공연예술센터 1·2관에서 릴레이 형식으로 총 9개 공연을 선보이는 ‘웰컴씨어터’가 준비됐다. 특히 온라인 중계 프로그램 중 웰컴K-스테이지는 4개 국어(영·일·중국어 간·번체), 나머지 프로그램은 영어 자막이 제공돼 해외 소비자 관람 편의성을 높였다. 관련 자세한 정보는 웰컴대학로 누리집을 통해 확인할 수 있다.

박경숙 관광공사 한류관광팀장은 “공연 무대에서 활동하고 있는 한류스타 박소담이 홍보대사로 나서게 돼 세계 한류팬의 관심을 공연관광으로 유도하는 데 큰 힘이 될 것”이라며 “웰컴대학로와 같은 사업을 통해 공연관광의 중심지인 대학로를 홍보하고 방한 재개시 해외 관람객이 확대될 수 있도록 기반조성 및 홍보 프로모션 사업을 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

