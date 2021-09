"매콤하고 특유의 감칠맛" 소문난 中 맛집…알고보니 마약 가루 넣었다

양귀비 가루 넣은 中 식당 적발

[아시아경제 허미담 기자] 중국의 한 국수 가게 사장이 손님을 끌기 위해 음식에 마약 가루를 타 판매한 혐의로 공안에 붙잡혔다. 해당 가게에서 국수를 사 먹은 일부 손님은 환각 및 탈수 등 이상 증세를 호소했던 것으로 전해졌다.

6일 시나망 등 중국 매체들에 따르면 지난달 7일 중국 장쑤성 롄윈강 인근 국수 식당에서 음식을 사 먹은 손님들이 이상 증세를 호소하기 시작했다. 공안 조사 결과, 이 식당은 양귀비 가루를 탄 조미료 등을 국수에 넣어 맛을 낸 것으로 확인됐다. 특히 해당 가게의 국수는 그간 매콤하고 특유의 감칠맛이 난다는 평가를 받은 것으로 알려졌다.

국수 가게 사장 리씨는 코로나19 사태와 경기 침체 등으로 가게 사정이 어려워지자 경영난을 벗어나기 위해 우연히 얻은 양귀비 가루를 조미료에 첨가한 것으로 전해졌다. 그는 국수에 넣어 먹는 고추 양념에 양귀비 가루를 넣어 손님들에 제공했다.

리씨는 포장 손님에겐 '비법 양념'이라고 소개하며 양귀비가 담긴 조미료를 별도로 싸주기도 했다. 식당은 이러한 수법으로 평소보다 약 33% 이상의 매출을 올렸다.

그러나 국수를 여러 차례 사 먹은 손님 중 일부는 환각과 탈수 등 이상 증세를 호소했다. 이후 국수의 맛을 수상히 여긴 한 손님이 공안에 신고했고, 관할 공안국은 리씨의 음식에서 양귀비 가루 등의 성분이 검출됐다고 밝혔다.

관할 공안국은 "리씨를 형사 구류하고 자세한 경위과 여죄 등을 조사하고 있다"며 "마약류로 고객을 현혹한 리씨의 행동은 경영 윤리를 저버린 심각한 불법 행위"라고 지적했다.

