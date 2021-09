이마에 270억 다이아 박은 美 래퍼 "공연중 팬이 잡아 뜯어"

[아시아경제 나예은 기자] 270억원이 넘는 다이아몬드를 이마에 이식하는 수술을 해 화제가 됐던 미국의 래퍼가 최근 공연 중 팬이 다이아몬드를 뜯어 분실할 뻔했다고 밝혔다.

미국 연예매체 TMZ에 따르면, 미국 유명 래퍼 릴 우지 버트(26)는 지난 7월25일 플로리다주(州) 마이애미에서 열린 대형 힙합 페스티벌 '롤링 라우드'에 참석했다가 이마에 박은 다이아몬드가 잡아 뜯겨졌다..

버트는 "공연 중 군중 속으로 몸을 던졌는데 그들이 다이아몬드를 잡아 뜯었다"며 "공연 중 팬이 다이아몬드를 뜯어냈지만 잃어버리지 않아 내가 잘 보관하고 있다. 얼굴에 상처를 입지도 않았다"고 말했다.

앞서 그는 지난 2월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이마에 2400만달러(약 278억원)에 달하는 11캐럿 다이아몬드를 이식한 사진을 공개했다. 당시 그는 "아름다운 고통"이라는 글과 함께 다이아가 박힌 자신의 이마를 찍은 영상을 올렸다.

이후 그는 이마에서 피가 흐르는 사진을 공개하는 등 고통을 호소하다 지난 6월 다이아몬드를 떼어냈으나, '롤링 라우드' 공연을 위해 다시 붙인 것으로 전해졌다.

한편 공연 이후 주변인들이 다이아몬드 분실을 우려하자, 버트는 "이미 보험에 가입했다"고 말했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr