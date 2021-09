[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원시가 6일 시민홀에서 창원맛집 10주년을 기념해 10년 동안 '창원맛집' 지위를 유지한 17개소에 대해 표창패 및 특별기념현판을 수여했다.

창원시가 올해 창원맛집으로 선정한 음식점은 63곳이다. 이 중 17곳이 10년째 창원맛집 자리를 유지했다.

시는 한결같은 맛을 유지해 창원시 이미지를 높인 점을 높이 평가해 상패를 수여했다. 또 창원맛집 10년을 상징하는 기념현판을 별도로 만들어 음식점 입구에 달아줬다.

창원맛집은 창원시가 2011년부터 맛이 좋고 깨끗한 음식점을 골라 '창원맛집'으로 매년 지정했다.

허성무 시장은 “창원맛집 10년 유지업소는 창원을 대표하는 음식점으로 인정받은 만큼 영업주분들은 자부심과 책임감을 가지고 창원 음식문화 발전에 더욱 힘써 주시기를 부탁한다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr