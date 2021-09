허창수 "추석 기간 협력사·농가 상생 활동 힘써달라"

[아시아경제 우수연 기자]허창수 전국경제인연합회 회장이 추석을 앞두고 회원사에 협력사 및 농가 상생 활동에 힘써줄 것을 당부했다.

7일 허 회장은 회원사에 보내는 서한문을 통해 코로나19 장기화로 인한 기업들과 농가의 피해를 우려하며, 전 국민이 지치는 시기에 우리 기업이 본연의 역할을 다하고 사회의 어려움을 해소하기 위해 노력해야 한다고 강조했다.

우선 허 회장은 코로나19 장기화로 자금 조달에 어려움을 겪는 기업들을 위해 추석 연휴 기간에 앞서 납품 대금 조기 지급 등 협력사를 위한 상생 협력에 힘써주기를 부탁했다. 이어 가족·친지들과의 만남은 가급적 비대면으로 하고 방역 당국의 지침을 준수해 주기를 당부했다. 마지막으로 명절맞이 '우리 농산물로 추석 선물 보내기' 운동에 적극 동참해 농산물 수요 감소로 어려운 농가의 짐을 함께 나눠야 한다고 강조했다.

허 회장은 "우리 국민은 코로나19 장기화로 인한 피해에도 의연하게 각자 위치에서 최선을 다하고 있다"며 "우리 기업들도 기업 본연의 역할을 다하고 협력사와 농어촌 등 주위 이웃들을 돌아보는 노력을 다해주시기를 바란다"고 말했다.

앞서 전경련은 한국전 참전국 대사에 대한 우리 농산물 추석선물 전달, 납품대금 조기 지급 촉구 조사 발표 등 농가 및 협력사와의 상생을 위해 노력해왔다. 또한 이번 허 회장의 서한문 발송이 코로나19 방역 강화에 따른 추석 이동 자제 권고로 인해 자칫 위축될 수 있는 민생경제 회복에 도움이 되기를 기대하고 있다. 전경련은 "앞으로도 농가와 협력업체와의 상생협력 활동을 지속할 것"이라고 덧붙였다.

