비트나인, 코스닥 상장 출사표

통합쿼리 멀티모델 데이터베이스 ‘아젠스그래프’ 보유

‘아파치 AGE’ 프로젝트 운영…해외 시장서 기술력 인정받아

[아시아경제 박형수 기자] 그래프 데이터베이스(DB) 전문기업 비트나인이 코스닥 시장 상장을 위한 기업공개(IPO)에 돌입한다고 5일 밝혔다.

비트나인의 총 공모주식수는 207만1000주이며 희망 공모가 밴드는 8700~9700원이다. 총 공모 규모는 약 180억~201억원 규모다. 다음달 5일부터 6일까지 이틀동안 수요예측을 진행하고 최종 공모가를 확정한다. 대표 주관사는 하나금융투자다.

비트나인은 2013년 설립한 그래프DB 개발업체다. 주요 사업영역은 그래프 DB 제품 라이선스 공급 및 그래프 DB 기반 데이터 분석 솔루션 제공이다.

비트나인은 세계 유일의 통합쿼리 멀티모델 데이터베이스 ‘아젠스그래프’(AgensGraph)를 통해 독보적인 DB 분석 기술력을 갖췄다는 평가를 받는다. 하나의 질의문에 관계형 데이터 및 그래프 데이터를 위한 질의를 동시에 수행하는 통합 쿼리(Hybrid Query Processing) 기술을 바탕으로 최고의 성능을 이끌어 낸다.

그래프 DB는 점(Node), 선(Edge)을 축으로 하는 그래프를 활용해 각종 데이터 패턴을 분석하는 기술이다. 그래프 DB 활용 시 방대한 데이터를 효과적으로 처리하는 시스템을 구축해 유의미한 분석 데이터를 고객에게 제공할 수 있다.

데이터 간 관계 분석을 하는 데 강점이 있다. 가상화폐 거래 데이터로부터의 자금세탁 패턴 발견, 특수관계 기간의 복잡한 범죄 수사 등 현대 사회의 고도화된 범죄 이슈를 해결하는 데 활용할 수 있다.

실제 국내의 한 은행은 최근 그래프 DB의 분석 기술을 활용해 범죄의 온상인 대포통장을 탐지하는 데 성공했다. 기존 AI 기술(Machine Learning)로도 어려웠던 영역을 탐지해 낸 대표적인 사례로 평가된다.

강철순 비트나인 대표는 "데이터 활용 전략이 기업의 생존으로 이어지는 시대에 그래프 DB 활용은 증가하고 있다"며 "기존 기술로는 찾아낼 수 없었던 새로운 인사이트를 찾아내는 데 특화된 그래프 DB가 산업의 판을 흔들 ‘게임체인저’가 될 것"이라고 강조했다.

비트나인은 해외 시장의 주요 플레이어 가운데 하나로 꼽힌다. 미국 현지의 R&D 센터와 아파치 재단(Apache Software Foundation)이 함께 ‘아파치 AGE’ 프로젝트를 운영해 나갈 정도로 그 역량과 기술력을 인정받았다.

비트나인은 독보적인 기술력을 바탕으로 은행, 보험, 결제사 등 금융 산업 뿐 아니라 제조, IT, 엔터테인먼트, 교육, 공공 분야 등 산업 전반에 걸쳐 비즈니스 영역을 확대하고 있다.

강 대표는 “인공지능(AI), 가상현실, 5G·6G 등 미래 신산업 특성상 끊임없이 방대한 양의 데이터가 발생하기 때문에 데이터 간 관계 분석에 특화된 그래프 DB의 가치 또한 커질 수 밖에 없을 것"이라며 "비트나인은 코스닥 시장 상장을 발판삼아 글로벌 역량을 강화하는 데 더욱 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

비트나인은 기술특례상장을 추진하고 있다. 지난해 12월 한국거래소가 지정한 전문 평가 기관 2곳에서 A등급 이상을 획득했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr