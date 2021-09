줄넘기 국대 여중생 "코치가 1년 넘게 성폭행… 거절하면 폭언"

"때와 장소 안 가리고 성관계 요구"

여중생 선수에 막말·폭언도

[아시아경제 나예은 기자] 줄넘기 국가대표인 중학교 3학년 여학생이 대학생 코치로부터 1년 넘게 성폭행당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 코치는 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

3일 경기 의정부경찰서에 따르면 줄넘기 국가대표 선수 A(16)양은 지난달 28일 코치 B(26)씨에게 1년 넘게 성폭행을 당했다는 내용의 고소장을 접수했다.

지난해 1월 한 대학에서 훈련하게 된 A양은 "B씨가 자신의 연립주택에서 다른 학생들과 함께 생활하자며 합숙을 권유했다"고 주장했고, A양의 부모에게는 "다른 선수들도 함께 있으니 걱정 말라"며 안심을 시켰다고 말했다.

그러나 A양은 합숙이 시작된 지 몇달 후 성폭행을 당했다고 주장했다.

A양은 자필 진술서에서 "운동 중간에 (코치가) 계속 '하자'라고 (말했고) 제가 알겠다고 대답하지 않으면 운동이 끝날 때까지 계속하자고 성관계를 요구했다"며 "요구를 들어주지 않으면 듣기 힘든 욕설이나 막말을 했다. 때와 장소를 가리지 않고 저에게 하자고 요구했다"고 밝혔다.

이어 "저는 제 꿈인 줄넘기 국가대표가 되기 위해서 코치의 폭언과 성폭행을 견뎌야 했고, 싫은 티를 낼 수 없었다"며 "짜증 또는 화를 내서 무섭고 힘들고 괴로웠지만 말을 듣지 않을 수가 없었다. 이 사람을 꼭 더 많이 처벌해 달라"고 호소했다.

실제로 B코치는 A양에게 "미친X", "개또XX", "뚱녀" 등 비하발언과 욕설을 했고, A양이 자신의 요구를 거절하자 "잘해주니까 호구로 본다"며 A양을 압박한 것으로 전해졌다.

한편 B코치는 훈련생 중 대회에 출전할 선수를 줄곧 추천해 온 것으로 알려졌다. 줄넘기는 다른 종목처럼 엘리트 선수들을 키울 수 있는 실업팀(선수들이 직장 소속으로 근무하며 동시에 운동을 하는 스포츠 단체)이 없기에, 주로 생활체육대회 등에서 실력을 인정받은 이들이 국가대표로 선발돼 국제대회에 출전한다.

청소년 인권단체 '탁틴내일' 이현숙 상임대표는 "동의한 관계라고 보기 어렵다"며 성인 코치와 미성년 선수 사이 위력이 작용했을 가능성이 있다고 밝혔다.

다만 코치는 성폭행 의혹을 강하게 부인하고 있다.

경찰은 디지털 포렌식 작업을 통해 A양의 휴대전화에서 관련 증거를 확보하고 조만간 코치를 소환할 예정이다. 또 추가 피해자가 있을 가능성이 있다고 보고 수사를 확대할 계획이다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr