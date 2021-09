쌍용차, 렉스턴 스포츠 칸 캠핑카 '로드 칸' 공개… 5626만원부터

국제 캠핑카 페스티벌 '수원메쎄 고카프 시즌2'서 5일까지 전시

차종별 특성에 맞는 레저용품과 레저 생활 트렌드 제시

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 국제 아웃도어 캠핑·레포츠 페스티벌 '2021 수원메쎄 고카프 시즌2'에서 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 캠핑카 '로드 칸(ROAD KHAN)'을 처음으로 공개했다고 3일 밝혔다.

쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.09.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쌍용자동차, 협력사 간담회 개최 "성공적 M&A 추진할 것"쌍용차, 지역사회와 상생발전 위한 간담회 개최쌍용차, 7월 8155대 판매…전년 대비 8.9%↑ close 는 이날부터 5일까지 3일간 경기 수원역에서 열리는 2021 고카프 시즌2에서 로드칸 뿐만 아니라 티볼리 에어 5인승과 2인승 캠핑카 등 총 3대의 캠핑카와 캠핑용품을 전시한다.

이번 행사에서 최초 공개한 ‘로드칸’은 평소 데일리카로 운영하다 주말에는 레저용 캠핑카로 활용이 가능하도록 개발됐다고 쌍용차는 설명했다. 아파트 지하 주차장 진입이 가능하도록 전고(2140㎜)를 최소화하면서도 편리성은 증대됐다.

로드칸은 일체형 루프탑 팝업텐트 및 일체형 캠핑바디 시공을 비롯해 후면 트렁크 개방, 다양한 다용도 수납함 등을 설치해 공간 활용성을 더욱 극대화했다. 또한 ▲한전전기충전시스템 ▲주행충전기 ▲무시동 히터 ▲냉장고 ▲전자레인지 ▲프론트 주방싱크대 ▲강화유리 싱크볼 ▲전기·수전시스템 등 다양한 편의 장비가 기본 적용됐다.

특히 ▲리어 슬라이딩 캠핑주방세트 ▲LED TV ▲외부 샤워박스 ▲블루투스 오디오시스템 ▲어닝 ▲대형 쏠라 시스템 ▲자동 팝업시스템(4주방식) 등 옵션을 추가하면 더 편리한 캠핑이 가능하다.

로드칸은 4륜 구동시스템뿐만 아니라 고객의 니즈에 따라 5링크 서스펜션(500kg)과 파워리프 서스펜션(700kg) 등 적재 용량을 선택할 수 있도록 다양화했다. 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 와일드(2876만원) 모델을 베이스로 제작 시 기본 판매가격은 5626만원부터 시작한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr