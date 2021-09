울산교육청, 학교 ‘현장업무 정상화’ 실천 돕는다

도움 자료집 제작해 초·중·고에 배부

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시 교육청이 학교 업무 정상화 실천을 돕고자 자료집을 제작했다.

학교 업무 정상화는 학교 구성원 모두가 교육활동에 전념할 수 있는 체제를 마련하기 위한 울산시 교육청의 정책 방향이다.

이번에 제작된 자료집에 학교 업무 정상화의 개념과 실천 방안 등이 담겨 있다.

교육청은 오는 6일부터 자료집을 유치원, 초·중·고교, 특수학교, 각종학교에 제공할 예정이다.

교육청 누리집 행정업무경감자료실과 학교업무정보나눔터에도 자료를 올려 교직원 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 할 예정이다.

교육청 관계자는 “학교 업무 정상화를 위해 학교 현장과 대화의 시간, 학교 현장의 소리 등으로 소통을 강화하고 있다”라며 “학생을 중심에 두고 학교가 교육활동에 전념할 수 있도록 계속해서 지원해 나가겠다”고 말했다.

