수공, 물관련 中企와 상생 강화…창업지원·테스트베드 제공

박재현 수공 사장, 물 관련 중소·벤처기업과 잇단 간담회

3000억원 규모의 벤처펀드도 조성

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국수자원공사가 물 관련 유망기술을 가진 중소·벤처기업과의 상생협력을 강화하고 있다. 수공은 이들에게 수공의 인프라를 테스트베드로 제공하는 등 기술혁신은 물론, 해외진출도 지원할 방침이다.

3일 수공에 따르면 박재현 수공 사장은 최근 잇달아 대전·충청 지역 물 관련 유망기술을 가진 중소·혁신 기업 7곳을 찾아 현장을 점검하고, 업체 대표들과 간담회를 진행했다. 간담회에서는 기술혁신과 해외진출, K-테스트베드 활용 등 물산업 생태계 활성화를 위한 구체적이고 실질적인 방안 등이 논의됐다.

수공은 그동안 축적해온 물관리 기술력과 노하우 등을 중소 벤처기업과 공유하면서 글로벌 물시장을 선점하는 동력을 확보할 것을 약속했다. 앞서 수공은 창업기업 611개사를 육성·지원해 약 3000억원의 매출과 약 2200개의 일자리를 창출하고, 121개 인프라를 테스트베드로 제공한 바 있다.

수공은 또 스타트업 지원을 위해 2030년까지 중소벤처기업부와 함께 2000억원 규모의 모펀드를 마중물로 한 3000억원 규모의 자펀드를 조성한다. 올해 제1호 펀드로 충청 지역 지방자치단체와 함께 물산업·충청 지역뉴딜 벤처펀드 조성을 위해 2023년까지 1300억원 규모의 자펀드를 만들 예정이다.

또 공기업으로는 처음으로 국가 K-테스트베드 운영기관 지정 등 물 분야 중소·중견기업 스케일업을 통해 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 노력하고 있다.

박 사장은 "물산업 혁신 생태계의 대표 아이콘인 스타트업의 활성화를 위해서는 인큐베이팅이 중요하다"며 "벤처펀드 등을 통해 이들 기업이 유니콘 기업, 글로벌 혁신기업으로 성장할 수 있도록 플랫폼 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr