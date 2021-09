광주 자치경찰위원회, 학교전담경찰 간담회 개최

학교폭력 예방 방안 의견 교환·애로사항 청취

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 자치경찰위원회는 2일 북부 청소년경찰학교에서 각 경찰서별 학교전담경찰관(SPO) 대표들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

간담회에서는 학교폭력 예방 방안에 대한 의견을 교환하고, 일선 학교전담경찰관의 애로사항 및 개선방안을 청취했다.

학교전담경찰관은 청소년 상담 관련 학위, 자격증 소지자 및 소년업무 경력자 등 전문성을 갖춘 경찰관을 선발해 각 경찰서별로 배치하며 1인당 10개교 내외의 학교를 담당한다.

지난 7월 기준 광주지역 학교전담경찰관은 총 24명(광산 6, 동부 2, 서부 5, 남부 5, 북부 6)으로 정원 33명 대비 72.7% 수준이다.

담당학교는 319개교로 1인당 평균 14.2개교를 맡고 있다. 학교가 많은 광산서와 북부서는 1인당 16개교 이상을 담당하고 있다.

이에 지난달 광주자치경찰위원회는 학교폭력예방대책에 대한 광주경찰청 업무지휘 시 학교전담경찰관을 정원에 맞게 운영하도록 지휘한 바 있다.

오는 16일에는 ‘학교폭력 업무 유관기관 실무자 간담회’를 통해 학교폭력 예방대책 마련을 위한 협력체계를 구축할 예정이다.

김태봉 광주자치경찰위원장은 “신학기에는 학교폭력이 증가하는 경향이 있어 학교전담경찰관의 역할이 매우 중요하다”며 “학교폭력예방교육을 내실 있게 실시하고 학교폭력 예방 상담 전화인 117 신고 사건에 대해 적극적인 처리를 해주길 바란다”고 말했다.

