올리패스, RNA 치료제 설계기술 호주 특허 취득

[아시아경제 임정수 기자] RNA 치료제 플랫폼 기업 올리패스 올리패스 244460 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 275,108 전일가 13,150 2021.09.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]mRNA 관련주 일제히 급등…서린바이오·이연제약 등"美 FDA" 이어 "식약처" 승인! "경구용 치료제" 독보적 기업! 쭉쭉 올라갑니다!기관만 따라가도 성공한다! 순매수 종목 1위! close ㈜가 세포핵 안에서 pre-mRNA를 결합해 엑손결손(Exon Skipping) 유도에 특화된 OliPass PNA(OPNA) 인공 유전자에 대한 물질 및 용도 특허가 호주에 등록됐다고 2일 밝혔다.

해당 기술은 미국, 유럽, 일본 등 전세계 주요 국가에서 특허가 출원된 상태다. 호주는 올해 초 싱가포르에서 특허 등록된 후 두 번째로 특허 등록된 국가다.

OPNA(OliPass PNA)는 세포 투과성이 우수한 인공 유전자로 올리패스의 RNA 치료제 개발에 기반 물질로 사용된다. OPNA에 대한 원천 물질 특허는 미국, 일본, 유럽 주요 국가 등 전세계 30여 국가에 등록돼 있다. 이 원천 물질 특허에 따른 올리패스의 독점적 권리는 2028년 3월까지 유효하다.

회사 관계자는 "올리패스의 모든 RNA 치료제 파이프라인은 pre-mRNA에 작용하는 OPNA에 기반한다"며 "이번 물질 및 용도 특허 취득에 따라 OPNA 물질에 대한 올리패스의 실질적인 독점권은 2028년 3월에서 2036년 12월 말로 연장됐다"고 특허 취득의 의미를 설명했다.

올리패스에 따르면 지난 수십 년간 통상적인 RNA 치료제에 사용된 인공 유전자는 세포 투과성이 미미해 임상 약효를 확보하기 위하여 과량 투약할 수 밖에 없었다. 이로 인해 간, 신장 그리고 면역 독성이 자주 발생했고, 이러한 안전성의 한계와 연간 수십 만 달러 수준의 약가로 RNA 치료제는 주로 희귀 질환용으로 개발돼 왔다.

이번에 신규 등록한 OPNA 특허에 따라 설계되는 올리패스의 RNA 신약은 10 마이크로그램 내외의 임상 용량에서 치료 효능이 기대된다. 이는 기존 RNA 치료제와 비교해 만 배에서 10만 배 적은 임상 용량이다. 따라서, OPNA 플랫폼 기반 RNA 치료제는 안전성이 우수하고 저렴한 약가로 공급이 가능하다.

이러한 기술적 특성으로 인하여 올리패스의 RNA 치료제 플랫폼은 희귀 질환 치료제 뿐만 아니라 거대 시장인 만성 질환 치료제 개발에 적합한 것으로 기대된다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr