[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 AOA의 멤버 설현이 청량한 매력을 뽐냈다.

설현은 2일 자신의 인스타그램에 별다른 글귀 없이 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 바다를 배경으로 긴 생머리를 휘날리며 포즈를 취하고 있다.

한편 설현은 최근 개설한 유튜브 채널 '눈이 부시게 by 설현'을 통해 팬들과 소통을 시작했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr