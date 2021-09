박범계 "전자발찌 문제… 교정 프로그램·재범 위험성 예측도 중요"

[아시아경제 김대현 기자] 박범계 법무부 장관이 '위치추적 전자장치(전자발찌) 훼손 살인사건'의 초기 대응을 맡은 서울동부보호관찰소를 방문한 뒤 "발견된 여러 문제점을 분석·반영하고 경찰과의 공조 시스템도 검토해 (대책을) 발표하겠다"고 말했다.

2일 박 장관은 법무부 정부과천청사로 출근하며 "사건의 시작부터 끝까지 담당한 (서울동부보호관찰소) 직원들과 회의를 하고 사건 실체를 집중적으로 알아봤다"고 밝혔다.

앞서 서울동부보호관찰소는 지난달 27일 전자발찌를 끊고 도주하면서 여성 2명을 살해한 뒤 구속된 강모씨(56)씨에 대한 추적과 초동 수사를 담당했다.

박 장관은 전날 전자감독 재범 예방 추가 대책에 대해 "언론의 문제 제기 후 좀 더 깊이 있게 충분히 검토해야겠다고 생각해 오늘 현장을 방문했다"며 발표까지 다소 시간이 걸릴 것이라고 전했다.

보호관찰소와 경찰 간 공조와 관련해선 "경찰도 준비하는 것이 있을 것 같아 이야기를 들어보려 한다"고 설명했다.

그러면서 "전자감독만의 문제는 아닌 것 같고 수용시설에 있을 때 교정 프로그램과 재범 위험성 예측도 중요한 문제인 것 같다"며 "(추가 대책에) 그 내용도 담으려고 한다"고 덧붙였다.

