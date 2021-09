[양경수 구속]불법 저지르고…10월 총파업 협박하는 민노총

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 도심에서 대규모 집회를 주도한 혐의를 받는 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 2일 구속됐다. 법원의 구속영장이 발부된 지 20일 만이다. 양 위원장과 민주노총은 구속에 반발해 10월 총파업 강행과 대정부 투쟁을 예고했다.

서울경찰청 7·3 불법시위 수사본부는 이날 오전 5시 28분께 서울 중구 정동 소재 민주노총 사무실에 41개 부대 수사인력 100명을 투입한 끝에 양 위원장의 신병을 확보했다. 양 위원장은 영장 집행에 응하고 동행 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

양 위원장은 오전 6시 29분께 사옥에서 나와 호송차에 탑승하면서 "10월 총파업 준비 열심히 해주십시오"라고 말했다. 이날 경력 투입 이후 민주노총 관계자들이 민주노총 건물 내에 진입하려해 인근을 통제하던 경찰과 실랑이를 벌이기도 했으나 큰 충돌은 일어나지 않았다. 양 위원장은 서울 종로경찰서 유치장에 수감됐다. 경찰 관계자는 "추가 수사 후 송치할 예정"이라고 밝혔다.

양 위원장은 올해 5∼7월 서울 도심에서 여러 차례 불법시위를 주도한 혐의를 받는다. 집회 및 시위에 관한 법률 위반·감염병예방법 위반 등 혐의로 지난달 13일 법원에서 구속영장이 발부됐다. 경찰은 지난달 18일 민주노총 기자간담회 당시 구속영장을 집행하려고 했으나 양 위원장 측이 불응하면서 사옥에 진입하지 못 하고 돌아갔다.

민주노총은 양 위원장 구속을 ‘전쟁 선포’로 규정했다. 민주노총은 "다음달 20일 예정된 총파업은 한국사회 대전환을 위한 신호탄이다. 강력한 총파업 투쟁의 조직과 성사로 되갚아 줄 것"이라면서 "위원장에 대한 강제 구인의 결과는 현장 노동자들의 분노를 더욱 격발시킬 것"이라고 주장했다. 민주노총이 총파업과 대규모 집회에 나설 경우 코로나19 확산에 대한 국민적 불안과 함께 사업장의 생산차질 등 경제·사회적 피해가 우려된다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr