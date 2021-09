사용후 핵연료 재처리 기술 연구 보고서 한·미 공식 승인

과기정통부 "적정성 검토 후 연구 지속 여부 결정"

"실증 및 상용화 단계 돌입은 사실 아냐"

[아시아경제 김봉수 기자] 한미 양국이 공동으로 진행하고 있는 사용후 핵연료 재처리 기술(파이로프로세싱) 연구 결과 보고서가 승인됐다. 향후 적정성 검토를 거쳐 추가 연구 여부 등이 결정될 전망이다.

1일 과학기술정보통신부에 따르면 최근 한미 원자력연료주기공동연구(JFCS) 운영위원회는 파이로프로세싱과 소듐냉각고속로(SFR)에 대한 연구 결과를 담은 양국 공동보고서를 공식 승인했다.

이번 보고서에는 미국 아이다호연구소, 아르곤연구소, 한국원자력연구원 등이 지난 10여년간 연구한 파이로프로세싱과 SFR의 기술적 타당성, 경제성, 실현 가능성의 등의 내용이 담겼다. JFCS 운영위에는 미국 국무부, 에너지부, 핵안보청이 참여했으며 우리나라는 과기정통부, 외교부, 원자력안전위원회가 참여했다.

일각에서는 이 보고서가 파이로-SFR 기술에 대해 긍정적으로 평가하고 있으며 실증 연구 및 상용화 단계로 넘어가게 됐다는 보도가 나왔지만 과기정통부는 부인했다.

과기정통부는 "JFCS 보고서는 한?미 간 연구 과정과 결과를 기록한 보고서로서, 파이로프로세싱의 타당성 등에 대한 결론을 담고 있지 않으며 추가적인 연구가 필요하다고 제안하고 있다"면서 "포화상태 폐연료봉을 처리할 수 있는 상용화를 위한 실증 연구 단계에 들어갔다는 것과 과기정통부가 파이로-SFR 실증연구 및 상용화 계획을 마련한다는 보도는 사실과 다르다"고 설명했다.

이어 "향후 민간 전문가로 구성된 적정성 검토위원회를 통해 JFCS 보고서에서 제안한 추가연구 등 향후 연구방향을 검토할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 파이로-SFR 기술은 미국 아이다호연구소가 처음 아이디어를 냈으며 우리나라도 지난 1997년부터 2017년까지 약 6,700억 원의 예산을 투입해 연구했다. 그러나 기술 상용화에 성공하지 못했고 경제성·안전성도 불투명하다는 지적이 나오는 등 사회적 합의를 이루지 못하며 논란을 겪고 있다. 2018년 국회 요청으로 재검토위원회가 구성돼 한미 공동연구에서 도출되는 기술적 자료를 살펴보고 연구 지속 여부를 결정하기로 한 상태다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr