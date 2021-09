1일 서울 송파구 bhc치킨 본사에서 열린 우상혁 선수 격려금 전달식에서 bhc치킨 박현종 회장(왼쪽), 임금옥 대표(오른쪽)가 우상혁 선수에게 격려금 5000만원을 전달한 뒤 파이팅을 외치고 있다. 한편, bhc치킨은 지난 4월 골프단 창단과 함께 오채유 프로를 공식 후원하고 있다. 지난 8월에는 도쿄 올림픽에서 활약한 스포츠클라이밍 국가대표 서채현 선수에 격려금 5,000만 원을 전달하며 스포츠 유망주들을 지원하고 있다.

