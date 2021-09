전주시, 4296억 증액한 제2차 추경예산안 편성

코로나19 극복, 민생안정에 방점…시의회에 심의 요청

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 4296억 원이 증액된 총 2조5019억원 규모의 제2차 추가경정예산안을 편성해 전주시의회의 심의를 요청했다고 1일 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 4216억원(22.70%), 특별회계가 80억원(3.74%) 각각 늘어났다.

이번 추경은 포스트코로나 대응과 코로나19 위기극복과 민생안정 등에 초점이 맞춰졌다.

우선 전주시는 포스트코로나 대응을 위해 △코로나 상생 국민지원금 1427억원 △저소득층 한시생활 지원 49억원 △전북도 재난지원금 660억원 △코로나19 생활지원비 24억원 등 총 2353억 원의 예산을 편성했다.

또한 코로나19 위기 극복과 지역경제 활성화를 위해 △전통시장·골목상권 릴레이 소비축제 7억7000만원 △남부시장 공동판매장 조성 9억7000만원 △전주사랑상품권 발행 및 운영 64억5000만원 △소상공인 스마트 상점 기술보급 2억원 △음식점 시설개선 지원 4억2000만원 △자활근로사업 21억원 등의 예산이 반영됐다.

전주시는 민생안정을 위한 현안사업 추진을 위한 예산으로 △생활폐기물 수집운반 대행비 107억원 △전주권 소각자원센터 위탁운영 8억원 △버스운송사업 재정지원 74억6000만원 △재가노인복지시설지원 34억원 △북부권국도대체우회도로(용진~우아) 20억원 △효천지구 연계도로 확장 10억원 △쑥고개로조성(국립박물관~쑥고개로대로IC) 8억원 등 총 576억원을 편성했다.

이밖에 △전주 신산업 융복합 지식산업센터 건립 14억원 △영유아보육료 지원 21억원 △한시 생계지원 67억원 △전기승용차 및 수소자동차 구매지원 63억원 △인후반촌 뉴딜사업 40억원 △어린이보호구역 개선사업 12억원 △혁신도시 미세먼지·악취 저감숲 조성 23억원 △청년매입 임대주택 공급 24억원 △전주 역세권 도시재생 41억원 등 국·도비 확보 증가에 따른 대응 지원사업 예산으로 1367억원이 편성됐다.

이번 추경예산안은 이날부터 오는 13일까지 열리는 전주시의회 임시회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

김승수 전주시장은 “이번 추경예산안은 정부의 상생 국민지원금 등 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 시민들의 민생 안정과 지역경제 활성화에 중점을 뒀다”며 “코로나19 장기화로 경제적 위기에 처한 시민들을 위해 예산안이 의회에서 확정되는 대로 자금을 조속히 투입할 계획”이라고 말했다.

