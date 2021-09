SC제일銀, 외화 상품 가입하면 '황금 2달러' 지폐 증정

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 미 달러(USD) 외화상품 가입자와 모바일 펀드 가입자를 대상으로 고객 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다. 기한은 오는 10월 31일까지다.

‘황금 달러($$) 이벤트’는 USD 외화 상품(펀드, 특정금전신탁계약, 보험, 외화예금)에 가입하면 추첨을 통해 순금으로 만든 ‘행운의 황금 2달러 지폐’를 증정한다. 가입 전월 말일에 USD 외화 상품 계좌를 보유하지 않은 고객이 대상이다. 1등 1명에게는 15g, 2등 10명에게는 7.5g, 3등 15명에게는 3.75g짜리 행운의 황금 2달러 지폐를 각각 지급한다.

가입 금액에 따라 신세계 상품권 모바일 교환권도 증정한다. USD 외화 보험을 제외한 나머지 USD 외화 상품을 기준으로 금액이 커질수록 교환권 가치도 커진다. 1만 달러 이상 시작해 최대 100만달러 이상 가입하면 100만원 상당의 신세계 상품권 모바일 교환권을 지급한다.

단 전월 말에 보유한 원화·외화 총 잔액이 상품 신규 가입 월에 감소하지 않아야 한다. 이벤트 대상 고객은 영업점에서 외화 거래 시 90%의 우대환율을 적용받는다.

‘모바일 펀드로 황금을 쏴라’ 이벤트의 경우 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)으로 원화·외화 펀드에 가입하면 참여할 수 있다. 가입 시 황금색 바나나우유 교환권을, 모바일 펀드 첫 거래 고객 100명에는 추첨을 통해 치킨 기프티콘을 나눠준다. 1000만 원 이상 가입 고객 중 10명은 행운의 황금 2달러 지폐(3.75g)가 주어진다.

곽경의 SC제일은행 WM사업전략부장은 “SC제일은행에서 USD 자산관리 상품에 가입해 글로벌 자산관리 서비스도 경험하고 행운의 황금 달러 지폐도 획득하길 바란다”고 강조했다.

