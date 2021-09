동원홈푸드 더반찬&, 명절 음식으로 구성된 ‘추석 선물전’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 동원홈푸드가 운영하는 온라인 장보기 마켓 ‘더반찬&’이 추석을 맞아 1인 가구부터 4인 가구까지 고객별 맞춤형 명절음식 세트로 구성된 ‘추석 선물전’을 진행한다고 1일 밝혔다.

더반찬&은 직접 조리한 수제 모듬전과 쇠고기뭇국, 소갈비찜, 잡채, 모듬나물, 식혜 등으로 구성된 ‘명절 대가족 세트’를 출시했다. ‘명절 대가족 세트’는 4인 가족이 함께 먹기 충분한 양으로 마련됐으며, ‘명절 소가족 세트’는 2~3인 가구, ‘시그니처 모듬전 싱글’은 1인 가구용으로 구성돼 인원에 맞춰 필요한 만큼만 주문할 수 있다.

‘프리미엄 차례상’은 수제 모듬전, 갈비찜, 잡채 등 각종 명절음식과 사과, 곶감, 건대추 등 엄선한 국내산 과일 등 16종의 제수음식으로 구성된 ‘추석 선물전’의 대표 상품이다. 제수음식을 손수 장만하거나, 별도로 조리하지 않아도 간편하게 차례상을 준비할 수 있어 매 명절시즌마다 완판을 기록하고 있다. 가격은 25만원이며, 12일까지 주문을 받아 20일 새벽에 일괄 배송될 예정이다.

더반찬&의 수제 반찬은 HACCP(해썹) 인증을 획득한 업계 최대의 조리장에서 20여 명의 셰프와 80여 명의 조리원이 직접 조리해 집밥 특유의 손맛이 살아있다. 특히 전류의 경우, 명절 시즌 주문량이 평소 대비 약 150% 증가할 만큼 인기 품목이다.

더반찬&은 다양한 식품 선물세트도 함께 선보인다. 국내 최대 축산 도매 온라인몰 ‘금천미트’의 한우 선물세트와 국내 최대 수산 기업 동원산업의 ‘동원 참치회 세트’ 등 동원그룹 계열사별 선물세트를 비롯해 과일, 특산물 등 각종 농축수산 선물세트를 판매한다.

더반찬&은 이번 ‘추석 선물전’을 기념해 오는 10일까지 5만원 이상 명절음식을 구매한 고객을 대상으로 구매금액에 따라 10~15%의 할인 쿠폰을 지급한다.

더반찬& 관계자는 “명절음식을 준비하기 힘든 1인가구부터 격식 있는 차례상을 준비해야 하는 가정을 위해 맞춤형 상품들을 마련했다”며 “더반찬&이 직접 조리해 정성이 가득한 음식들로 즐겁고 풍성한 명절 보내시길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr