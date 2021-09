"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시

120형 화면에 풀HD 해상도

본체 무게 1.7㎏으로 휴대성까지

9일까지 예약 판매

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 집이나 캠핑장 등 실내외에서 편리하게 사용할 수 있는 'LG 시네빔' 프로젝터 신제품을 출시한다고 1일 밝혔다.

신제품은 고화질과 휴대성을 고려해 최대 120형(대각선 길이 305㎝·투사거리 3.18m) 화면에 풀HD(1920 x 1080) 해상도와 본체 무게 1.7㎏으로 구성됐다. 또 화면 모양 왜곡을 손쉽게 보정할 수 있는 기능을 갖춰 집에서는 물론 캠핑장 등 야외에서도 편리하게 사용할 수 있다고 LG전자는 설명했다.

이 제품은 촛불 1000개를 동시에 켰을 때와 유사한 1000안시루멘(ANSI lumen) 수준의 밝기를 갖췄다. 명암비는 15만 대 1로 시인성도 뛰어나다. 밝은 부분은 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 표현하는 HDR도 지원한다.

webOS 5.0을 탑재해 유·무선 네트워크만 연결하면 유튜브나 웨이브, 왓챠, 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT)를 볼 수 있다. 또 '에어플레이2(AirPlay2)'와 '미라캐스트(Miracsat)'를 지원해 애플 운영체제(iOS)가 적용된 IT기기나 안드로이드OS(6.0 이상)를 탑재한 IT기기와 화면을 공유할 수 있다.

소비자들은 사용 환경에 따라 간단한 리모컨 조작만으로 네 개의 화면 모서리를 조정해 반듯한 화면을 만들 수 있다. 또 제품과 투사화면의 높이 차이가 있는 경우 각도에 따른 왜곡을 방지하기 위해 '상하 자동' 화면 맞춤 모드도 활용할 수 있다.

LG전자는 오는 9일까지 신제품의 예약판매를 실시한다. 이 기간 구매한 고객에게는 외장 배터리 등 사은품을 제공한다. 출하가는 99만원이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr