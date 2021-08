정관장, 시니어 맞춤 녹용 ‘천녹S' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 정관장은 시니어 맞춤 녹용, ‘정관장 천녹S' 신제품을 출시했다고 1일 밝혔다.

‘정관장 천녹’은 '하늘이 내려준 귀한 녹용'이라는 뜻으로, 청정 환경에서 자란 건강한 사슴의 뿔만을 엄선한 뒤 전통원료를 배합해 만든 프리미엄 녹용 브랜드다.

‘정관장 천녹’은 뉴질랜드 정부가 보증한 최상위 등급(SAT) 녹용만을 100% 사용한다. 녹용의 품질은 총 30개의 세부등급으로 나눠지는데, 이중 녹용의 두께, 분골의 길이, 전지 길이, 무게 등 까다로운 조건에 부합하는 최상위 등급을 SAT(Super A Traditional)라 부른다.

여기에 녹용 관련 특허기술 7개를 보유한 정관장의 기술력과 철저한 원료관리 기준 8단계(직접계약, 생산관리, 안전성검증, 품질검증, 건조관리, 건조검증검수, 선별, 품질검사)가 더해져 ‘정관장 천녹’이 만들어진다.

이번에 출시한 '정관장 천녹S'는 시니어 맞춤 원료로 설계한 것이 특징이다. 녹용은 한의학적으로 근육과 뼈를 강하고 튼튼하게 하는 ‘강근골' 작용을 하는 것으로 알려져 있다. 여기에 6가지 전통원료(숙지황, 산약, 천궁, 산수유, 복령, 백출)와 시니어 특화 부원료(두충, 우슬, 천마, 오미자)를 더했다.

정관장은 천녹S 출시를 기념해 정관장 공식 온라인몰에서 5일까지 퀴즈이벤트를 진행한다. 이벤트 참가자 전원에게는 ‘천녹S’ 5포와 ‘정관장 천녹 1만원 할인쿠폰’을 지급한다.

