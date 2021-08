뉴욕증시, 델타변이 우려·차익실현에 하락…다우 0.11%↓

[아시아경제 김수환 기자] 뉴욕증시가 차익실현 매물과 소비자 신뢰지수가 하락한 영향으로 8월 마지막 거래일에서 하락 마감했다.

31일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우지수는 0.11%(39.11 포인트), S&P500 지수는 0.13%(6.11 포인트), 나스닥 지수는 0.04%(6.65 포인트) 하락했다.

업종별로 에너지, 기술, 산업 관련주가 하락했고, 부동산, 임의소비재, 통신 관련주는 올랐다.

이날 미 국채금리는 0.016%포인트 상승하며 1.300%를 기록했다. 브렌트유는 0.8% 내린 배럴당 71.64달러를 기록했다.

앞서 주요 지수 모두 지난달 상승세를 기록해왔다. S&P500은 8월에만 2.9% 올랐으며 월별로 볼 때 이는 7개월 연속 상승한 셈이다. 이에 지난 2018년 1월 이후 역대 최장 기간 상승세를 기록하게 됐다.

다우지수 역시 2개월 연속 오른 1.2% 상승을 기록했으며 나스닥은 4%나 급등했다.

이러한 강세장 속에서 차익을 실현하려는 매물이 나오면서 이날 증시가 하락 마감했다는 분석이 나온다.

이날 뉴욕 증시에서 대다수의 기술 회사들의 주가가 떨어진 것으로 나타났다. NXP, 엔비디아, AMD 등이 하락세를 면치 못했으며 화상회의 업체 '줌'은 17%나 급락했다. 앞서 줌은 전날 실적 발표에서 전망치를 하회하는 실적을 기록했다고 밝혔다.

아울러 델타 변이의 확산에 따라 추가 봉쇄 조치가 내려질 수도 있어 단기간으로 리스크로 작용할 가능성에 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있다는 평가도 나온다.

투자자들은 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 연내 테이퍼링 가능성을 언급하면서도 고용 지표를 좀 더 지켜봐야 한다고 언급한 점을 근거로 이번 주 후반 발표되는 고용보고서에 관심을 집중하고 있다.

이러한 분위기를 반영하듯 지난달 미국의 소비자신뢰지수는 2월 이후 최저치인 113.8을 기록했다.

랑가스는 "여행을 취소하는 사람들이 늘어나고 있다"라며 "소비자들이 조금씩 소비를 줄여나가려는 모습"이라고 말했다.

앞서 8월 증시가 강세를 보인 배경에는 지난 2분기 대부분의 기업들이 전망치를 뛰어넘는 실적을 기록했기 때문이다. 아울러 Fed의 양적 완화 정책에 힘입어 풍부한 자금 유동성으로 주가를 끌어올렸다는 분석도 나온다.

특히 파월 의장이 테이퍼링 의사를 밝혔음에도 시장은 긴축 발작 우려 대신 불확실성이 해소됐다며 환호했다는 평가가 나온다.

파월 의장은 "경제가 기대만큼 광범위하게 발전한다면 올해 안에 자산매입 속도를 줄이기 시작하는 게 적절할 수 있다"라고 말했다. 그러면서도 구체적인 테이퍼링 일정은 제시하지 않았다.

베세머트러스트의 피터 랑가스 전략가는 "Fed가 델타 변이 확산에도 불구하고 경제가 견고한 회복세를 보일 것이라는 점에 자신감을 가지고 있다"라고 말했다.

파월 의장이 델타 변이가 확산하는 상황을 고용과 연계해 지켜보겠다는 '단서'를 달았다는 점도 시장의 불안을 잠재운 이유다.

파월 의장은 델타 변이가 경제 상황을 크게 악화할 것 같지 않다는 의견을 제시했지만, 만약 델타 변이가 경제, 특히 고용 회복에 지장을 초래하면 테이퍼링 일정이 미뤄질 수 있다는 '구멍'도 마련했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr