8500억 '고양 일산테크노밸리' 이르면 연내 첫 삽

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 북부의 새로운 성장 거점이 될 고양 일산 테크노밸리 조성사업이 이르면 연내 공사에 들어간다.

31일 경기도에 따르면 고양시는 경기도, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사와 공동 시행 중인 '고양 일산 테크노밸리 도시개발사업'에 대한 구역 지정(변경)과 개발계획(변경), 실시계획을 이날 인가·고시했다.

일산 테크노밸리는 경기도 균형 발전과 일자리 창출, 자족도시 강화 등을 위해 추진 중인 사업이다.

고양시 대화동 일원 87만㎡(26만평)에 사업비 8500억원을 들여 미디어·콘텐츠, 바이오·메디컬, 첨단제조 분야 혁신기업 유치를 위한 입지기반을 조성하는 사업이다.

그동안 경기도 등 공동사업시행자는 ▲조사설계 용역 착수(2018년 9월) ▲도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(2019년 12월) ▲중앙투자심사 통과(2020년 6월) ▲토지 보상계획 공고(2020년 12월) ▲광역교통개선대책 확정(올해 6월) 등 사전 행정절차를 이행했다.

지장물 철거공사 업체 선정을 비롯한 행정절차를 끝내면 편입토지 등의 협의 보상 진행(8월 말 기준 65%) 및 실시계획 인가에 따라 오는 12월 공사에 들어간다.

공동사업시행자는 일산 테크노밸리 전체면적의 약 37%(32만㎡)를 지식기반, 연구, 첨단제조 등 산업시설 용지로, 52%(45만㎡)를 도로, 공원, 녹지 등 기반시설 용지로 계획했다.

주변에 형성될 방송영상 밸리, 장항공공주택지구, CJ 라이브시티, 킨텍스와 함께 선순환 체계를 구축해 양질의 일자리 창출 및 미래자족도시 구현에 기여할 것으로 경기도는 기대하고 있다.

특히 사업구역 내 제2자유로는 지하화하고 상부는 문화공원으로, 장항수로는 수변 공원화해 지역 명소로 개발할 예정이다.

한국지방행정연구원 타당성 조사 결과에서 사업 경제효과는 생산 유발액 4천642억원, 부가가치유발액 1천518억원, 취업유발 인원 2753명 등으로 예측됐다.

홍지선 도 도시주택실장은 "일산 테크노밸리가 고양시를 넘어 경기 북부 발전을 높일 수 있는 지역 거점으로 발돋움할 수 있도록 사업 정상 추진에 적극 노력하겠다"고 강조했다.

