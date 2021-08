[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 오는 10월 1일로 예정된 제27회 거제시민의 날 기념행사를 전면 취소한다고 30일 밝혔다.

시는 매년 10월 1일을 거제 시민의 날로 지정해 격년제로 대규모 문화·화합행사를 개최했으나 꺾이지 않는 코로나19 확산세를 고려해 취소했다.

시민의 날 추진위원회 명예위원장인 변광용 시장은 "취소 결정은 아쉽지만, 코로나19 위기 상황에서 시민의 안전이 가장 우선"이라며 "지금까지 해오던 것처럼 코로나19 확산 차단 및 방역을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

위원장인 옥영문 의장은 추진위원회 회의를 주재하고 "지난해에 이어 올해도 시민과 하지 못한 것에 대한 많은 아쉬움이 있다"면서 "내년에는 성대한 행사가 개최되기를 기대한다"고 말했다.

행사와 별개로 명예시민증, 거제시민상 수여식은 별도의 간소한 자리로 마련될 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr