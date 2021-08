펄어비스 김대일 의장 "도깨비, 온 가족이 할 수 있는 게임"

[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스 창업자인 김대일 이사회 의장이 직접 신작 '도깨비' 띄우기에 나섰다. 펄어비스는 독일 게임전시회 '게임스컴'에서 신작 도깨비를 선보이면서 업계의 호평을 받았고, 주가가 급등하기도 했다.

김 의장은 30일 총괄 프로듀서 자격으로 도깨비 오버뷰 영상에 등장해 "온 가족이 할 수 있는 게임으로 도깨비들과 함께 모험을 하는 게임을 만들자는 생각으로 개발을 시작하게 됐다"며 제작 배경에 대해 설명했다.

이어 그는 "도깨비는 신나는 게임이 될 것"이라고 강조했다. 김 의장은 어렸을 때 봤던 '고스트 버스터즈' 영화를 언급하며 "오픈월드 액션 어드벤처 특징을 잘 조화한다면 색다른 게임이 나오지 않을까 생각했다"고 덧붙였다.

김상영 리드 프로듀서는 "도깨비는 아빠로서 아이와 같이 하는 게임을 만들고 싶다는 생각으로 개발하게 됐다"며 "아이들과 공감하면서 웃을 수 있고 많은 사람들에게 사랑 받는 게임이 되었으면 한다"고 말했다.

남창기 게임 디자이너는 도깨비의 액션성을 소개했다. "전투 장면은 펄어비스의 액션 스타일을 담으면서도 대중적으로 즐길 수 있도록 하기 위해 노력했다"며 "도깨비들과 함께 적을 공격하면서 재미있게 웃으면서 플레이 할 수 있도록 개발하고 있다"고 강조했다.

도깨비는 주인공이 도깨비를 찾아 떠나는 모험을 독특한 세계관으로 풀어낸 액션 게임이다. 이용자는 도깨비의 이야기가 진행되며 다양한 도깨비들을 만나고 수집할 수 있다. 이 과정에서 도깨비와 관련된 특별한 이벤트가 발생하고, 고유의 이야기를 진행하면서 도깨비를 획득할 수 있다.

