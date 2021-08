LG생활건강, 추석선물세트 출시

[아시아경제 이승진 기자] LG생활건강은 코로나19 확산이 지속되며 가치 있는 명절 선물을 준비하는 이들을 위한 프리미엄 생활용품 추석선물세트를 출시했다고 30일 밝혔다.

대표상품으로 ‘선물세트 프리미엄 199호’는 재구매율 1위 탈모 증상 관리 브랜드 '닥터그루트'의 제품과 '피지오겔'의 바디&스킨케어 제품, 영국 122년 전통 프리미엄 치약 '유씨몰'의 제품으로 이루어졌다. 그동안 피지오겔과 유씨몰은 명절 선물 세트에 포함되지 않던 브랜드다.

‘시그니처 컬렉션 200호’는 일상에 필요한 모든 카테고리의 제품을 한 데 모은 추석선물세트다. 오랜 기간 소비자들에게 사랑을 받은 인기 품목을 선정해 헤어, 바디 등 데일리뷰티 제품부터 세탁세제와 주거세제 등 홈케어 제품까지 골고루 담은 것이 특징이다.

LG생활건강 생활용품 세트 마케팅 담당자는 “합리적이고 풍성한 구성의 가성비 넘치는 생활용품 세트는 물론, 코로나19 이후 새 트렌드로 자리잡은 프리미엄 선물세트까지 다양하게 구성해 소비자 선택의 폭을 넓히는 데 집중했다”며 “추석 명절, 소중한 이들을 만나지 못하는 아쉬움과 고마움을 표현할 수 있는 품격 있는 선물과 경험이 될 것”이라고 밝혔다.

추석선물세트는 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 전국 대형마트에서 구매 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr