미래에셋증권, 잠실새내역 WM 신설

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,800 전일대비 30 등락률 -0.34% 거래량 382,945 전일가 8,830 2021.08.30 10:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일미래에셋증권, 3년간 주주환원성향 최소 30% 이상 유지 결정미래에셋증권, '비대면 VIP 어드바이저리 데이' 개최…VIP 관리도 언택트로 close 은 30일 잠실새내역 자산관리(WM) 지점을 신설했다고 밝혔다.

잠실새내역WM은 2호선 잠실새내역 7, 8번 출구 방면에 소재한 리센츠 상가 5층에 입점했다. 행정구역상 잠실동의 중심부에 위치한 잠실새내역은 리센츠(5563세대), 엘스(5678세대), 트리지움(3696세대) 아파트 등 대단위 아파트 단지와 상가 등이 밀집해 자산가 고객이 많으며 인근에 로데오거리와 전통시장 등도 소재해 유동인구가 풍부한 지역이다.

신설되는 잠실새내역WM은 1대1 맞춤형 자산관리 컨설팅에 적합한 독립된 상담 공간을 중심으로 구성됐으며 밝고 고급스러운 인테리어로 꾸며진 것이 특징이다.

이봉숙 미래에셋증권 잠실새내역WM 지점장은 “고객의 수요에 맞는 전문적인 컨설팅 서비스와 토탈 금융솔루션 제공을 통해 고객의 만족도를 제고하는데 초점을 맞출 것”이라며 “고객 동맹 정신을 바탕으로 고객의 자산과 함께 지속적으로 성장해 나가는 지점이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

지점 오픈과 관련된 문의는 잠실새내역WM으로 하면 된다.

미래에셋증권은 금융투자 고객 증가, 종합 자산관리 서비스 니즈 확대 등 투자 트렌드의 변화에 따른 점포 대형화를 추진해 온 바 있다. 이번 지점 신설은 4년 만에 이뤄진 것으로 앞으로도 투자 수요 확대가 예상되고 VIP 고객 접점이 필요하다고 판단되는 지역의 경우 점포 신설을 검토할 계획이다.

