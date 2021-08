[아시아경제 임혜선 기자] 온라인 패션 플랫폼 무신사는 스타일쉐어와 29CM 인수를 완료했다고 30일 밝혔다.

무신사는 지난달 7일 스타일쉐어의 지분 전량(100%)을 확보하는 주식매매계약(SPA)과 주식의 포괄적 교환계약을 체결했다. 이후 매매 대금 지급을 완료해 최종 인수 절차를 마무리했다. 공정거래위원회의 기업결합심사는 임의적 사전 심사를 통과했으며, 본 심사를 앞두고 있다. 스타일쉐어는 무신사 자회사로, 29CM는 완전손자회사로 편입된다. 기존 인력은 전원 고용 승계하며 세 플랫폼을 합치지 않고 독립 운영한다.

이번 인수를 계기로 무신사는 타겟과 패션 카테고리를 확장하는 동시에 브랜드 패션 시장의 핵심 역량을 강화할 계획이다. 스타일쉐어와 29CM는 무신사의 브랜드 투자 및 성장 지원 인프라를 활용해 새로운 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다.

