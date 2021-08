애경산업, '에이지투웨니스 팩트' 출시 8주년 기념 한정판 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 화장품 브랜드 ‘에이지투웨니스(AGE 20’s)’가 ‘에센스 커버 팩트’ 출시 8주년을 기념한 한정판 팩트를 출시한다고 30일 밝혔다.

'AGE 20’s 크리스탈 드롭 팩트'는 ‘미드나잇 블루’, ‘선 샤인 로즈’ 등 총 2가지 색상의 한정판 케이스가 함께 구성됐다.

특히 AGE 20’s 크리스탈 드롭 팩트는 팩트 케이스에 600개의 크리스탈을 담아 총 1200개의 크리스탈로 이뤄진 한정판이다. 이 제품은 애경산업의 독점 성분으로 이루어진 ‘하이 주얼리 볼륨 에센스’를 73% 함유했다. 하이 주얼리 볼륨 에센스는 피부 수분과 탄력에 도움을 주는 히알루론산과 콜라겐이 결합된 ‘히아루로겐’ 및 캐비어, 트러플 등을 담은 ‘더블 바이탈 성분’이 들어있다.

AGE 20’s 크리스탈 드롭 팩트 론칭 구성은 크리스탈 드롭 팩트 미드나잇 블루 1개, 크리스탈 드롭 팩트 선 샤인 로즈 1개, 에센스 커버 팩트 HJ 볼륨 에센스 리필 4개, 데일리 틴티드 립 글로우 1개다. 가격은 7만9900원이다.

AGE 20’s 크리스탈 드롭 팩트는 다음달 2일 오후 7시 35분 GS홈쇼핑에서 첫 판매 방송을 시작한다.

