'부패 척결·평창올림픽 발표' 자크 로게 前 IOC 위원장 별세

[아시아경제 김수환 기자] 자크 로게 전 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 향년 79세를 일기로 별세했다.

IOC는 29일(현지시간) 로게 전 위원장의 별세 소식을 전했다. 구체적인 사인은 밝혀지지 않았다.

토마스 바흐 IOC 위원장은 이날 성명에서 "자크는 스포츠, 선수들과 함께하는 것을 사랑했으며 그 열정을 그가 아는 모든 사람에게 전달했다"고 강조하며 애도의 뜻을 표했다.

이어 "그는 IOC의 현대화와 개혁을 도운 뛰어난 위원장이었다"며 "클린 스포츠를 지지하며 도핑에 맞서 지칠 줄 모르고 싸웠다"고 찬사를 보냈다.

2001년부터 2013년까지 IOC를 이끈 로게 전 위원장은 재임 중 도핑, 뇌물 근절에 힘써 '미스터 클린'이라는 별칭이 붙은 인물이다.

벨기에 요트 국가대표로 1968년, 1972년, 1976년 3회 연속 올림픽에 출전했으며, 럭비 국가대표로도 활약했다.

올림픽 출전 선수 출신으로는 사상 처음 IOC 수장에 오른 그는 스포츠의학을 전공한 정형외과 의사다.

1991년 IOC 위원에 선출된 뒤 의무분과위원회 소속으로 약물 퇴치 운동에 앞장섰고, 1998년 미국 솔트레이크시티 동계올림픽 유치와 관련한 뇌물 스캔들이 터졌을 때는 IOC 개혁 운동을 주도했다.

2001년 당시 김운용 IOC 부위원장 등 유력한 경쟁자들을 제치고 IOC에 들어온 지 10년 만에 위원장직에 올랐다. 그는 부정부패, 약물, 불법 스포츠도박, 승부조작 등에 '무관용 원칙'으로 대응해 국제 스포츠계에 깊은 인상을 남겼다.

그의 재임 기간 IOC는 재정 건전성을 회복한 것은 물론, 조직을 일신해 부패 이미지를 씻는 등 비교적 번영기를 구가했다는 평가를 받는다.

로게 전 위원장은 한국과도 인연이 있는 인물이다.

2011년 남아프리카공화국 더반에서 열린 IOC 총회에서 2018년 동계올림픽 개최지로 '평창'이 선정됐음을 발표한 것도 그다.

사상 첫 남미 하계올림픽 개최(2016년 브라질 리우데자네이루), 러시아의 사상 첫 동계올림픽 개최(2014년 소치) 역시 그의 재임 기간 이뤄졌다. 올림픽 저변을 크게 크게 넓혔다는 평가를 받는 것도 이런 이유에서다.

그가 IOC 위원장직을 퇴임한 이후에는 유엔에서 청소년·난민·스포츠 특사로 활동했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr