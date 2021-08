'대선 출마' 심상정 "문재인 정부, 모두가 잘사는 나라 만들 수 있는 기회 허비했다"

[아시아경제 박현주 기자] 심상정 정의당 의원이 내년 대선 출마를 공식 선언하며 "이번 대선은 거대 양당의 승자독식 정치를 종식하는 선거가 돼야 한다"고 밝혔다.

그는 29일 온라인으로 진행한 출마 선언식을 열고 "이명박, 박근혜 정부에 권력을 주었지만 돌아온 것은 4대강 사업, 세월호 참사와 국정농단이었다"며 "1700만 촛불로 들어선 문재인 정부는 모두가 잘사는 나라를 만들 수 있었던 대한민국 역사상 가장 좋은 기회를 허비했다"고 역대 정부를 비판했다.

이어 양당 체제를 끝내고 정치를 교체해달라고 부탁했다. 심 의원은 "지금까지 양당정치는 서로 격렬하기만 할 뿐 민생개혁에는 철저히 무능했다. 산업화 정당, 민주화 정당에는 이미 수고비 주실 만큼 다 주셨다"며 "34년 묵은 낡은 양당 체제의 불판을 갈아야 한다. 정권이 아니라 정치를 교체해달라"고 강조했다.

그는 "촛불 정부에 대한 실망을 희망으로 바꿀 수 있는 방법은 바로 진보정당의 후보를 대통령으로 만드는 것"이라고도 피력했다.

그러면서 시장을 이기는 정부가 되겠다고 강조했다. 그는 "산업화, 민주화 세력은 '시장을 이기는 정부는 없다'며 여전히 시장권력 뒷바라지에 여념이 없다. 이제 시장의 시대는 끝내야 한다"며 "심상정 정부는 생명과 인권을 지키기 위해서라면 시장을 단호히 이기는 정부가 될 것"이라고 했다.

한편 이날 심 의원은 주요 공약으로 △단결권 등 신노동 3권 보장 △재생에너지 중심 에너지 대전환 추진 △토지초과이득세 추진 △평생울타리소득체계 구축 등을 내세웠다.

