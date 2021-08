[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스의 '검은사막 모바일' 중국 서비스를 아이드림스카이와 텐센트가 공동으로 맡는다,

검은사막 모바일의 중국 퍼블리셔(유통·서비스) 아이드림스카이는 27일 중국 심천에서 '검은사막 모바일 발표회'를 열고 이 같은 내용을 공개했다.

검은사막 모바일은 이날 중국 공식홈페이지와 위챗, 모바일 큐큐(QQ), 텐센트 뉴스 등에서 사전 예약을 시작했다.

김창욱 검은사막 모바일 총괄 PD는 "중국 파트너사와 세밀한 부분까지 잘 협업해 최상의 게임 플레이를 경험하실 수 있도록 만반의 준비를 다하겠다"고 말했다.

검은사막 모바일은 글로벌에서 큰 인기를 얻은 PC 원작 '검은사막'을 모바일로 재해석한 다중접속역할수행게임(MMORPG)다. 자체 게임엔진으로 만든 그래픽과 액션을 극대화한 타격감 등이 특징이다. 현재 150여개국 12개 언어로 서비스되고 있다.

